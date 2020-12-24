邁達康股票 自12/25起暫停交易 18:202020/12/24 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心24日表示，邁達康網路事業公司（9960）上櫃有價證券自12月25日起暫停交易。 邁達康網路事業公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自12月25日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 三洋紡 今起暫停交易 宏碁資訊24日申請登錄興櫃股票 (工商 ) #邁達康 #暫停交易 #網路事業 #公司 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 程泰集團 啟動二代接班 04:102020/12/24 產業．科技 智聯服務上洋產業 明掛牌 04:102020/12/24 證券．權證 《金融股》群益期3招拚轉型 明年數位增長元年 07:442020/12/24 財經 富邦併日盛 黃天牧：沒護航 04:102020/12/24 財經要聞 防變種病毒 加拿大禁英國航班入境延長至1月初 10:082020/12/24 國際 《光電股》晶電董座：Mini LED明年快速成長 占富采投控營收上看3成 16:142020/12/24 財經 南科效應 台南土地漲逾2％ 04:102020/12/24 財經要聞 今日股市備忘錄 04:102020/12/24 證券．權證 11月失業率3.75％ 勞部：批發零售夯 18:302020/12/24 財經 永豐富櫃200正2N 小資利器 04:102020/12/24 證券．權證 寶徠璞園雙品牌 雲裡山別墅熱銷 04:102020/12/24 金融．稅務 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 點名「第6家銀行大到不能倒」金管會曝光了 - 財經 超瞎！ 大陸第一所晶片大學現況曝光 竟沒這課程 - 財經 半年蒸發4千億！華為救星重摔 中芯國際還有救？ - 財經 反老美禁令？ 歐盟17國推5兆半導體計畫 驚爆供貨謀算 - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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