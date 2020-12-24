櫃買中心24日表示，邁達康網路事業公司（9960）上櫃有價證券自12月25日起暫停交易。

邁達康網路事業公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自12月25日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )