現任中職會長吳志揚擔任2屆會長任期即將屆滿，即將進行會長改選，5隊球團代表日前討論下一屆的會長人選，會中5球團決議共同推舉立法院副院長蔡其昌擔任中職新會長。5球團與聯盟代表24日赴立法院拜會，就推舉中職會長一職交換意見，會後蔡其昌就在5球團陪同下，正式宣布接下中華職棒聯盟新任會長。

由於蔡其昌是中職史上首位由立法院副院長來擔任的會長，因此今日拜會格外受到矚目，蔡其昌更高規格接待來訪的球團與聯盟代表，表達對職棒聯盟的尊重。蔡其昌說，他長年協助三級棒壘球隊新建球場，更穿針引線企業界捐助基層球隊資源。

另外，蔡其昌表示，他也協助壘協成立「企業女子壘球聯賽」，透過企業力量讓球員能以賽代訓，有球打也有收入，讓「男棒女壘」項目爭取好成績。

會中，雙方特別就未來聯盟的發展交換意見，蔡其昌說，將協助聯盟擴大發展基礎，除了球迷最期盼的職棒第6隊外，也會擔任球團與政府之間的溝通橋樑，提高雙方合作的可能性。

有關東京奧運6搶1最終資格賽預訂2021年6月16日在台灣開打，蔡其昌指出，將主動邀集棒協與球團共同討論相關組訓賽事宜，一定會組成「最強國家隊」；對於聯盟的運作，也會將球團與球迷關切的賽事爭議、FA等議題制度化，減少大家對過於浮動的不安定感。

最後，對於球團與球員之間的勞資爭議，聯盟希望是站在與球團互相理解，但以照顧球員為核心價值，來讓相關勞資問題可以取得雙贏。

會面簡單討論後，蔡其昌在味全龍球團徐文芳常務理事、中信兄弟球團馮寄台常務理事、樂天桃猿球團劉玠廷常務理事、富邦悍將球團蔡承儒、常務理事、中信兄弟球團劉志威領隊、統一獅球團蘇泰安領隊、樂天桃猿球團浦韋青副領隊、富邦悍將球團陳昭如副領隊、中華職棒大聯盟王惠民副秘書長等人陪同下，正式宣布接下中華職棒聯盟新任會長！

味全龍球團徐文芳常務理事會後也贈送蔡副院長味全龍球帽，蔡其昌也特別戴起球帽給味全龍溫暖，肯定味全龍加入聯盟大家庭。

(工商 )