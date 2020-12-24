澳洲國家圖書館管理人員近日發現了一盒存放了120年的巧克力，驚人的是，打開金屬盒後，除了一股有趣的味道飄出來以外，巧克力幾乎沒有腐敗，外觀看起來好到可以吃。

澳洲國家圖書館（National Library of Australia）管理人員近日發現了一盒存放了120年的巧克力，管理人員打開金屬盒後，除了一股有趣的味道飄出來以外，竟驚訝發現巧克力幾乎沒有腐敗，外觀看起來好到可以吃。

綜合澳洲廣播公司（ABC）、澳洲news.com.au網站、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲國家圖書館管理人員近期在澳洲著名詩人巴頓（Andrew Barton）的私人物品中發現了一個金屬盒裝的巧克力，管理人員是在一個裝有巴頓詩集、日記及報紙剪貼的盒子底端發現這個巧克力盒。

深色的巧克力盒外觀印有「南非1900」、「我祝福你新年快樂，維多利亞女王」等字樣，可知這盒巧克力已存放120年。

不過令人詫異的是，當管理人員掀開盒子時，除了飄出一股異味外，裡頭盛裝的6塊巧克力幾乎完好，只有些許腐敗，巧克力外觀仍用原本的錫箔紙包好，上頭還鋪有舊式的包裝稻草，「外觀看起來好到還能吃。」管理人員托德（Jennifer Todd）說，「當他們打開時，有一股蠻有趣的味道。」

1899年，英國與當時還稱為川斯瓦共和國的南非共和國開戰，引發第二次波爾戰爭（Boer War），當時維多利亞女王（Queen Victoria）決定送巧克力給在南非的英國士兵，於是她下令3家英國巧克力製造商生產產品，詩人巴頓拿到的巧克力就是有將近200年歷史、全球第二大糖果集團吉百利公司（Cadbury）生產的產品。根據估算，至1900年底，約12.3萬個巧克力盒陸續被送往南非，據悉這些巧克力都是由維多利亞女王自掏腰包買單。

不過這盒巧克力為何會落入巴頓手裡？他當時代表媒體派駐南非，據信他應該是向士兵買下巧克力後寄回澳洲。

(中時新聞網)