空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機、1架運8遠干機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）；空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自9月17日開始在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

根據12月的動態，1日、2日、6日、7日、12日均是1架運8反潛機侵擾台灣西南ADIZ；4日為1架運8反潛機、1架運8技術偵察機，1架運8遠干機；5日、15日是1架運8反潛機、1架運8技術偵察機；7日是1架運8反潛機；9日是1架運8遠干機、1架運8技術偵察機。

此外，12月10日是1架運8遠干機；16日則是1架運8 反潛機、1架運8技術偵察機、1架運8電偵機、1架運9通信對抗機；20日、22日、24日為1架運8反潛機、1架運8 遠干機；21日為1架運9通信對抗機、1架運8技術偵察機，其中運8一度逾越台灣海峽中線。

至於11月的動態，共機有22天侵犯台灣西南ADIZ，其中規模較大的是11月2日，分別1架運8反潛機、1架運8技術偵察機、2架次蘇30戰機、2架次殲16戰機、2架次殲10戰機，共8架次的機種侵犯台灣西南防空識別區，規模僅次於9月18日及19日。

(中央社)