原本是中信兄弟球迷的立法院副院長蔡其昌今天首肯接下中職會長一職，他表示，若沒有接任會長一職，絕對認為兄弟明年一定奪冠，「但接了這個位置後，不能再當兄弟，因我變成公親，不能再去表態，為了整個環境好，犧牲我一個沒有關係。」

外界熟知蔡其昌是死忠象迷，他坦言自己過去也曾跟著大家一樣幹譙，但不知道真正問題是什麼，「但我現在是會長，必須要去了解，要去做盤整，上任後就要立刻著手執行。」

今年中職引發不少爭議，像是本壘攻防的「波西條款」、自由球員、新球隊加盟辦法等都成為熱議，蔡其昌今天表示，修改中職典章制度也是他上任後的3大方向之一。

蔡其昌表示，會請聯盟同仁就這段期間，針對各界指教的裁判、FA等問題，請他們蒐集各方意見，「典章制度不明確的弄明確，把不合理的弄合理，很明確又很合理的但球迷卻有誤解，就應該要更清楚地跟大家解釋清楚。」

即將成為首位民進黨籍的中職會長，蔡其昌表示，談棒球不談黨籍，「當國家隊在比賽時，你喊台灣隊還是中華隊大家都是喊加油，當我們回到棒球運動時就把什麼顏色、政黨丟到一邊，這不是我腦筋中浮現的問題，棒球就是我們的國球，管你什麼黨派，贏就對了。」

至於是否會將「中華」職棒改成「台灣」職棒？蔡其昌強調，這不是現在需要討論的事情，「現在球迷最關心的應該是接下來的6搶1，我們的國家隊是否是最強的，這是眼前最需要去解決的事，事情都有先後順序、輕重緩急。」

(中時 )