雲林縣長張麗善（左）就職2周年，代言風箏衝浪超歡樂。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善（左三）就職2周年，代言風箏衝浪超歡樂。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善（右）就職2周年，代言風箏衝浪超歡樂。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善24日在四湖鄉三條崙海水浴場迎接就職2周年，除了細數2年來的施政成果，並結合雲林國際風箏衝浪學校揭牌典禮，親自上場衝浪，結果一不小心從衝浪板跌落水中，張麗善自嘲這是錯誤示範，現場氣氛超歡樂。

張麗善24日率縣府所有局、處主管前往三條崙海水浴場舉行就職2周年活動，並啟用國際風箏衝浪學校，鼓勵縣府團隊要像學習衝浪一樣，大膽突破、勇於接受挑戰，更強調不以4年政績畫地自限，而是要用擘畫百年大計來治縣。

張麗善表示，她上任後兢兢業業帶領縣府團隊發揮創意與潛力，建設成果逐漸展現，屢屢奪下全國獎項，今年底雲林縣政府首次獲得素有公部門奧斯卡之稱的「政府服務獎」肯定，「這證明我們突破公務員思維，雲林開始變得不一樣了」。

張麗善說「雲林縣政府創生智庫暨產業數位轉型輔導計畫」從126件公部門專案中脫穎而出，整合了地方創生、數位轉型等多項跨部門的龐雜業務，尤其「地方創生」計畫，至今通過的數量居各縣市之冠，讓許多人跌破眼鏡。

不僅如此，雲林今年的觀光人次位居6都之外縣市第1名，完全顛覆農業獨大的昔日印象。古坑綠色隧道、草嶺、北港朝天宮等都是全台最熱門的景點，今年觀光人次可望突破1000萬人次，證明雲林不僅是農業大縣、工業重鎮，更是觀光縣市。

張麗善強調目前只是跨出一小步，下1個10年，將以聯合國17項SDGs作為發展方針，適逢就職2周年，她正式宣布以1心、2軸、3業、4力、5大目標及6大價值，奠定未來10年雲林縣的願景工程基礎。

(中時 )