車銀優（左）與文佳煐主演《女神降臨》。（friDay影音提供）

由有「臉蛋天才」封號的車銀優、文佳煐、黃仁燁主演的浪漫愛情韓劇《女神降臨》熱播中，劇情不拖泥帶水，三角關係急遽升溫，最新一集中，車銀優飾演高冷的學霸男神「李修豪」雖發現文佳煐飾演的校園女神「任朱靜」的素顏秘密，卻仍被對方真誠開朗的一面給吸引，不只對黃仁燁飾演的情敵「韓書竣」宣示主權「我喜歡任朱靜」，也對文佳煐真心告白：「妳不化妝也很漂亮。」讓觀眾看了也跟著一起心動不已。

車銀優、文佳煐也在籃球場上上演「籃球抱抱」，文佳煐在投籃時一個重心不穩就撲進車銀優的胸懷裡，車銀優還情不自禁的「抱緊處理」，親密肢體接觸令人臉紅心跳，但下一秒又驚覺情況尷尬，急中生智問了文佳煐：「我用了新的洗衣精，聞起來怎麼樣？」趕緊找藉口合理化愛的抱抱，畫面爆笑。另一方面，黃仁燁也積極出招追求文佳煐，不時出現在她身邊撩妹，但殷勤獻愛全都被文佳煐打槍回絕。

本身也是「腦性男」的車銀優100％神還原劇中學霸校草，在網路上掀起熱烈討論，更有網友說「這角色若不是車銀優，真想不出誰能來演」，讓他人氣再登高峰，該劇開播至今兩週，車銀優的IG已暴漲超過百萬名追蹤粉絲，總追蹤人數更突破千萬大關，當紅程度可見一斑；而文佳煐、黃仁燁也同樣因為該劇受到矚目爆紅，IG追蹤數急起直追。

《女神降臨》改編自超過40億點擊率的同名原著漫畫，更連續蟬聯3年漫畫平台最熱門作品冠軍，讓大家都好奇的漫畫原著作家貓咪（Yaongyi）的真面目，沒想到本人才是真正的「女神降臨」，她不只擁有170公分、50公斤的苗條身材，螞蟻纖腰更是瘦到不科學，還有一張瓜子臉配上大眼睛，讓粉絲都驚呼：「根本就是漫畫女主角本人！」《女神降臨》每週四、五在friDay影音全台獨家首播。

(中時 )