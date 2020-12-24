溫昇豪出現在《俗女2》與謝盈萱對戲。（華視提供）

吳以涵、嚴藝文、楊麗音。（華視提供）

《俗女養成記2》殺青。（華視提供）

拍攝兩個多月的華視、CATCHPLAY台式新喜劇《俗女養成記2》，日前在台南正式殺青，「大嘉玲」謝盈萱表示，第二季劇組人員更龐大，也是一群年輕認真的夥伴，很可惜自己沒有多餘心力可以和大家瞎聊，她笑說：「我從一開始的聒噪，拍到後面電力用盡了！」隨著戲殺青，謝盈萱覺得接下來應該要好好去運動，「把體力養起來，才能夠更自在工作和生活」。

除了謝盈萱為戲耗盡電力，導演嚴藝文也忙到忘了繳電費被斷電！謝盈萱在臉書爆料嚴藝文為了拍攝《俗女2》在台南長住，回到台北才發現家裡被斷電了，結果冰箱食物壞掉散發臭味，花了很長一段時間清理，還考慮把整個冰箱丟掉，笑說嚴藝文活生生地把俗女「陳嘉玲」的角色貫徹到底。她也很佩服嚴藝文和陳長綸兩位導演每天導完戲還要和導演組開會，感嘆：「影像導演真的需要肝臟很好的人能勝任。」

「小嘉玲」吳以涵坦言很不捨《俗女2》這個大家庭，「真的是很歡樂的一家人，很少拍片拍得這麼自在」。她表示自己彷彿就是這個角色，即使下戲，大家還是喊她「阿玲」，殺青後會先休息，在不影響課業的前提下，會考慮接拍新戲。

劇組特別曝光兩組殺青戲照片，其中一組是「陳嘉玲與江顯榮」劇照，在第一季中飾演謝盈萱男友的溫昇豪再次回歸，溫昇豪表示，「很榮幸能參與演出，請大家鎖定《俗女2》」，讓人更好奇兩人後續故事發展；另一組是「阿嬤與小嘉玲」劇照，在第一季過世的阿嬤也在第二季兒時劇情再次回歸，祖孫兩人逗趣互動精彩可期。

之前導演嚴藝文曾表示第二季比第一季更難拍，謝盈萱表示，她自己覺得困難的部分是帶著第一季觀眾既有的印象，但第二季編劇和導演要訴說的女性議題角度更大，呈現的鏡頭畫面更多，尤其這一季戶外戲變多，拍攝期間就需要克服下雨和冬天日照時間短的問題。謝盈萱說：「拍攝期間天氣變化大，我曾經回台北工作，被化妝師說我整個人黑了兩度，我都很怕會不連戲！」吳以涵也說：「真的比第一季難演，戲要更細膩去揣摩。」透露現場拍攝時常常需要臨場發揮讓她覺得滿好玩的。

《俗女養成記2》回到台南市後壁區拍攝，演員們也再次感受到台南人的熱情，吳以涵表示常會被餐館工作人員、街訪鄰居和遊客認出熱情打招呼，鄰居阿嬤還常常拿好吃的料理給她吃。謝盈萱也透露劇組住的飯店姊姊很厲害，都記得住每一個人的名字，還熱情介紹附近的美食給她們。老街上的鄉親也十分熱情，拍攝尾聲天氣漸漸入冬，有鄉親阿姨會煮熱湯給劇組和演員們，讓大家感受到滿滿的愛，讓楊麗音直呼：「南台灣的太陽和人一樣熾熱！」

拍攝期間正逢防疫時間，《俗女2》劇組不僅準備了足夠的口罩，也要求進出的工作人員都要戴上工作證做好防疫措施，演員們也隨身攜帶酒精噴霧，謝盈萱透露拍攝期間進入公共場所，大家都會互相提醒戴口罩，她說：「我盡量不隨便碰口鼻，隨時提醒自己防疫的觀念，也讓我減少了很多感冒的機會。」而為了提升免疫力，楊麗音也特別準備維他命發泡錠和蜂蜜醋，十分養生。

(中時 )