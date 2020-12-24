台北市議員徐巧芯揭露紐籍機師足跡，中央流行疫情指揮中心要政風查洩密，北市副市長黃珊珊24日表示，她個人認為只要與公眾有關的足跡都該公布，但中央考量會引發恐慌僅公布部分足跡，地方政府也只能尊重，北市府也是受調查單位，不方便評論。

黃珊珊今天指出，中央有說明確診者足跡公布原則，但過去敦睦艦隊事件，曾有1人到北市自助洗衣店但未公布，雖然沒有與人接觸，但當時也被外界質疑。

她表示，中央公布確診者足跡，有一定原則也會參考防疫醫師意見，一連串的過程是很精緻的，要由中央決定是否公布。

不過，黃珊珊強調，以她個人立場，只要與公眾有關的地點都應該公開，民眾才知道風險，但中央擔心公布會引起恐慌，地方政府只能尊重，但她還是希望原則要一致，各縣市統一做法，才不會像敦睦艦隊事件亂七八糟。

面對中央說要查洩密，黃珊珊說，中央該怎麼查就怎麼查，北市是被調查的對象，不便評論，靜待調查。

(中時 )