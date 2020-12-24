不久前才發生台中一處高級住宅區，疑似戴口罩糾紛，大樓保全遭住戶毆打，影片曝光後網友紛紛替保全抱不平，這次同樣發生在台中，一名保全遇到爆走的住戶，男子拿長條物體不斷揍保全，但保全坐在椅上，僅用手臂擋住，許多人認為保全脾氣太好，直說這種不要忍！

網友在臉書社團「爆怨2公社」上傳一段影片，一名大樓保全正在值勤，沒多久一名穿藍色衣服的老伯，拿著銀色長條物體，直接走到保全位置旁邊，先是打了保全一下，口中碎念幾句話，接著就開始連續爆打保全，而該名保全僅用手臂擋住，沒有還手也沒有阻止老伯。

原PO也不清楚事發原因，只知道地點在台中某社區，影片引起網友公憤，認為這種狀況應該要還手，不要傻傻的挨打，住戶並不是老大，且支持保全一定要提告，「住戶發年終了啦」、「一定要告啊」、「告死他領年終」、「拐杖很痛！憑什麼打人」、「保全好冷靜」、「就怕保全公司會息事寧人」。

根據了解，該名住戶疑似喝醉，才會拿東西亂打保全。大樓保全遭住戶欺負的事件時有所聞，台中市議員周永鴻曾指出，這些案件不單是一般暴力案件，應視為職場霸凌，受害保全都只是盡忠職守卻被毆打，盼相關單位應研究防範保全遭霸凌。

(中時新聞網)