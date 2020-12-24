原PO氣炸表示，友人竟趁她去拿衛生紙時，把她打在鍋中的蛋攪拌，直接變成蛋花湯。(摘自爆怨2公社)

在自己熱愛的美食面前，不少人都有自己特別的堅持，若不慎踩到他們地雷，雷，可能會害她馬上翻臉。一位自稱「火鍋控」的網友氣炸表示，自己吃火鍋時習慣半熟吃水波蛋，但友人竟將她打在湯裡的蛋打散，瞬間毀了她的食慾。

原PO在臉書「爆怨2公社」表示，自己是個火鍋控，尤其愛吃「半熟水波蛋」。不過，近日吃火鍋時，友人竟趁她去拿衛生紙時，把她打在鍋中的蛋攪拌，直接變成蛋花湯。她氣炸直呼，「明知故犯！那一攪瞬間毀了我的食慾」。

文章一出，同為火鍋控的網友都認同表示「這個無法原諒，半熟蛋是靈魂是信仰」、「很白目欸，故意這樣我會抓狂」、「我也是！誰敢動我的蛋等於不要命了，管你是誰我都翻臉跟你看」、「看到照片我食慾也毀了」、「一切都毀了」。

而有內行指出，水波蛋和水煮蛋是不同的料理，水煮蛋是將蛋放進湯水慢慢凝結；水波蛋則是將蛋放入無加料的滾水中，先同方向圓環攪動滾水呈漩渦狀再打入蛋，利用熱度和漩渦的離心力成型的蛋。若有其他食材存在，水波蛋九成會失敗。網友也建議，「遇到這樣的情況，我會打蛋在大湯匙裡煮一下才離開座位。」

有內行指出，水波蛋是將蛋放入無加料的滾水中，先同方向圓環攪動滾水呈漩渦狀再打入蛋，利用熱度和漩渦的離心力成型的蛋。(摘自爆怨2公社)

(中時新聞網)