全球新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布自今年12月18日起，持續暫停引進印尼籍移工。台中市勞工局提醒，家中有照護需求，善用長照2.0各項服務，若有聘雇家庭看護工協助照護的雇主，應向勞動部合法申請，切勿自行聘雇來路不明的外國人或他人聘雇的看護工，以免暴露風險甚至遭受處罰。

勞工局指出，近期獲悉坊間部分業者，向民眾聲稱可快速媒合「短期合法」外籍看護工，還指可提供有照護需求的家庭，但經調查發現，這些稱可以媒合的多數為失聯移工、逾期居留或違法打工的外國人。

勞工局呼籲，未經合法申請即直接聘雇失聯的移工、逾期居留或他人合法聘雇的外國人，一經查獲將面臨15萬元以上75萬元以下罰鍰。

此外，如果私下借用他人所聘雇的移工，或指派其從事許可以外的工作，甚至未經勞動部合法程序即自行轉移所聘雇的移工，合法雇主及相對人都將面臨高額罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。

(中時 )