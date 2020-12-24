雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場「國際風箏衝浪學校」啟用，衝浪好手展現精湛技巧慶賀。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場「國際風箏衝浪學校」啟用，衝浪好手展現精湛技巧慶賀。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場「國際風箏衝浪學校」24日啟用，成為全台唯一經IKO認證通過的學校，世界各地玩家將可透過IKO網站搜尋到風箏衝浪學校的相關資料，其教練資格、環境與設備、救護安全及保險等都經過國際風箏衝浪組織認證，未來將爭取舉辦國際賽事。

「國際風箏衝浪學校」啟用典禮由張麗善、四湖鄉長蘇國瓏與數名國內衝浪好手共同主持，張麗善還穿上衝浪裝親自體驗風箏衝浪的樂趣，事後表示操控風箏有點像握方向盤，如果風太大，只要放開手就可確保安全，不過仍要熟悉裝備，並經專業訓練才能上場。

張麗善說，首先恭喜雲林國際風箏衝浪學校甫於本月22日經國際風箏衝浪組織IKO認證通過，未來爭取舉辦國際賽事將更有助力，也是發展在地學校特色體育項目的契機，歡迎台灣與各國玩家們來雲林考取經IKO認證的教練證。

縣計畫處長李明岳表示，三條崙海域擁有獨特天然的地理區位優勢，外海沙洲與岸邊形成1處風力穩定且風浪不大的區域，是風箏衝浪絕佳練習場地，亞洲除菲律賓長灘島外，尚難再尋1處條件相類似的場域，更是是亞洲唯一進入冬季時，氣溫及海水溫度都在人體可接受範圍內的場地。

李明岳指出，許多風箏衝浪初學者因找不到適合的練習海域，勉強在浪區練習，導致成效不佳最終選擇放棄，三條崙絕對是初學者的天堂寶地。另外三條崙冬季的東北季風風力可高達40幾節，是世界各地風箏衝浪高手挑戰極限的絕佳場域。

(中時 )