根據勞動部勞動力發展署就業服務資訊整合系統統計，2020年11月各公立就業服務機構新登記求職人數總計5萬5387人，較上月增加0.44％，新登記求才人數為9萬7450人，較上月減少4.56％，平均每一位求職者有1.76個工作機會。

勞動部指出，年終歲末將至，聖誕節及元旦前為批發業鋪貨旺季，加上零售業因受惠電商雙11等購物活動，使得「批發及零售業」今年11月徵才人數達1萬2514人，為近3個月新高，相較於上月成長7.37％，釋出職缺以「商店銷售有關人員」居首，其次為「商業銷售代表」及「包裝及有關機械操作人員」，三者合占該業總求才人數約近5成。

勞動部提及，如美廉社、全家便利商店、家樂福、大潤發、特力屋及惠康百貨等事業單位等，也透過台灣就業通釋出不少職缺。工作內容以儲備店長及門市人員為主，全家便利商店與惠康百貨亦釋出不少打工職缺。此外，美廉社及特力屋應徵賣場主管、儲備幹部薪資上看40K，有興趣的民眾，可洽台灣就業通。

(中時 )