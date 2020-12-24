環保局會同相關單位現場開挖，果然挖出大量腐爛屍袋，現場臭氣衝天。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

環保局會同相關單位現場開挖，果然挖出大量腐爛屍袋，現場臭氣衝天。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

環保局會同相關單位現場開挖，果然挖出大量腐爛屍袋，現場臭氣衝天。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣朴子市某畜牧場遭民眾質疑有私自掩埋雞屍體情事，上周環保局會同相關單位現場開挖，果然挖出大量腐爛屍袋，現場臭氣衝天，確認業者非法掩埋斃死雞在畜牧場旁自有農地，環保局認為業者行徑惡劣，涉及行政刑罰，除裁處14萬罰鍰，限期清除所有掩埋雞屍，也將依違反廢棄物清理法移送法辦。

12月17日環保會同該畜牧場人員、陳情民眾、嘉義縣警察局及嘉義縣家畜疾病防治所等相關單位到現場開挖，發現斃死雞隻掩埋面積約為長6米、寬7米、深3米，且斃死雞隻多以紅色塑膠袋包裹掩埋，業者非法行為事證確鑿，事後家畜疾病防治所也已採樣送驗。

環保局表示，業者該行為已涉及刑事責任，將由警察局依違反廢棄物清理法第46條第2款未依廢棄物清理法規定方式貯存、清除、處理或再利用廢棄物，致污染環境，移送地檢署偵辦，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金，另違反廢棄物清理法第39條廢棄物再利用規定並涉及非法棄置裁處14萬4000元。

環保局要求該畜牧場一星期內提報該批廢棄物處置計畫送局核備，兩星期內將廢棄物除理完畢，並於清理時進行消毒作業，清理後再報請環保局進行開挖複查，確保所有廢棄物清除完畢；環保局重申，會持續採樣追查該掩埋場址土壤及地下水是否遭受污染，呼籲縣內所有工廠、畜牧場等業者切勿以身試法。

(中時 )