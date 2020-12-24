2020年到了尾聲，我們也將迎來2021年，而明年運勢到底如何，有些人可能從谷底翻身，但有些運氣旺的人，運勢可能開始暴跌，動不動就遇到衰事，錢財在無意間逐漸流失，讓人非常崩潰，近日《靈匣》綜合命理學和位理學，分享4個2021年1月財運暴跌的生肖。

第一名 生肖豬

屬豬的人從1月開始，事業財運會遭嚴重打擊，財運指數從上個月的93分暴跌至73分，其中1971年的男性和1983年女性更加明顯，提醒屬豬的人1月時容易遇小人，因此導致漏財的狀況，看人最好要小心一點，也要特別注意親友間的錢財往來，以免有去無回。

第二名 生肖猴

屬猴的人財運大起大落，指數從上個月的92分跌到85分，另外1968年的男性和1980年女性更為嚴重，期間也會遇到小人，因此投資時，一定要謹慎挑選合夥人，才能招來貴人助你一臂之力，此外也要看緊錢財流通狀況，建議收回各方面的資金。

第三名 生肖狗

屬狗的人1月財運也下降，從上個月的91分跌到87分，事業上會遇到選擇題，尤其1970年男性和1982年女性更是如此，建議屬狗的人不要玩偏財運的投資，例如股票、基金等，另外到了2021年，屬狗的人正好碰到刑太歲，也因此較容易遇到小人，不只要安太歲外，還要記得打小人。

第四名 生肖鼠

屬鼠的財運指數從上個月的83分，一路跌到79分，小心未來1個月恐會漏財，尤其是1972年的男性和1984年女性最為明顯，建議要看緊荷包，不僅如此，由於2021年1月，農曆仍是鼠年犯太歲，因此凡事都得小心謹慎。

(中時新聞網)