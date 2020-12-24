針對2021年元旦開放含萊克多巴胺美豬、30個月齡以上美牛進口，立法院今日下午進行表決大戰，民進黨以人數優勢，否決在野黨提出9項行政命令不予備查的提案，9項行政命令均將准予備查後，於2021年元旦實施，開放萊豬、30個月齡以上美牛進口。

9項行政命令包括：「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」、「散裝食品標示規定」、「散裝食品標示規定」第五點規定、「散裝食品標示相關規定」、「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」、「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」、「農防字第1011473960號公告案」。

其中，「農防字第1011473960號公告」行政命令最為關鍵，修正後的版本明定，乙型受體素為禁止國內製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列藥品，牛及豬於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。亦即含萊克多巴胺美豬可以進口，但不可以在國內使用。

(工商 )