競賽結果。（廣達文教基金會提供）

為期8天的2020「廣達 藝-Sports全國大賽」於今天下午(12/24)正式公布比賽成績，一路過關斬現年七十歲化名「老爹」的參賽者，從第一天比賽開始，成績始終維持在前三名，最後雖以總成績5178分屈居亞軍，卻成為這屆電競賽最大的亮點。「老爹」的脫穎而出，同時凸顯了廣達藝術電競大賽不同於其他電玩遊戲，成為藝術趣味兼具知識性濃度最高的電競比賽。

今年比賽並未受到疫情影響，維持了2500人同時線上開戰的水準，這款遊戲的設計，除了豐富的藝術題庫之外，一般電玩遊戲該有的虛寶或者攻佔領土都不缺少，這也是上線三年來每年可吸引百萬人次上線遊玩的原因。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，廣達攜手PagamO共同合作的這款線上遊戲，主要是將藝術與美學的知識全部化為知識性益智遊戲，是將原來廣達文教基金會推展的實體藝術展覽教育數位化，同時打破實體展覽主題的限制，讓古今中外所有的藝術知識與藝術鑑賞技能統統融入遊戲中，無怪讓台灣許多中小學老師及家長認同孩子上線遊玩。

比賽實況。（參賽者提供）

比賽實況。（參賽者提供）

(中時新聞網)