網友好奇發問，雞肉上頭的綠色葉子有何作用。(圖擷取自爆廢公社二館)

不少人為求方便會在賣場購買盒裝的肉品，日前就有網友發現，他在賣場購買的一塊雞肉，盒內附上一小片綠色的葉子，令他相當好奇是什麼作用，於是發文詢問，雖底下留言大多歪樓，但有內行指出，這片綠色葉子為一種塑膠葉，不可食用，通常會利用它將不同食材隔開，一來作為裝飾，讓食物色澤更為鮮豔，二來則防止沾黏，另外還能夠避免食材味道相互浸染，讓整道菜味道大打折扣。

原PO昨(23日)在臉書社團「爆廢公社二館」上發出一張照片並詢問，他買回的盒裝雞肉內附有一片綠色塑膠葉子，讓他相當好奇作用為何，「綠色那一片的作用是啥？」底下網友紛歪樓留言，「讓雞以為自己還沒死，仍在草地上奔跑，藉此增加雞肉新鮮度」、「擋住中間的洞，讓你以為那邊有肉，其實沒有」、「表示這塊肉是戴綠帽死的」。不過還是有人正經詢問，「雖然留言很鬧，我還是想知道真正的用途」。

對此，就有網友回覆，「紅綠是對比色，能讓肉看起來更紅更新鮮」、「舒緩視覺用的，讓肉看請起來新鮮可口，紅綠為互補色啊，就像開刀房長時間見紅，所以衣服是綠色一樣的道理吧」、「日本冷凍肉品上都是放真的葉子，用葉子枯萎程度來看肉放的多久新不新鮮，只是現在弄成塑膠」。

其實，先前就有網友發問，自己在日本逛生鮮超市時，發現「冷凍牛肉」包裝裡面竟然放有一片綠色葉子，讓他相當好奇作用，就有內行解答盒內的葉子作用相當大，「其實是要讓你從葉子的鮮豔程度去判斷新不新鮮」、「表示新鮮程度，葉子放久會泛黃」。

(中時新聞網)