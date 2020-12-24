康橋國際學校舉行「2020行動勸募捐贈儀式」，學生們2天即募得583萬餘元，全數捐贈給中華民國兒童慈善協會與家扶基金會。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

康橋國際學校舉行「2020行動勸募捐贈儀式」，學生們2天即募得583萬餘元，全數捐贈給中華民國兒童慈善協會與家扶基金會。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

康橋國際學校舉行「2020行動勸募捐贈儀式」，學生們2天即募得583萬餘元，全數捐贈給中華民國兒童慈善協會與家扶基金會。（康橋國際學校提供／葉書宏新北傳真）

康橋國際學校舉行「2020行動勸募捐贈儀式」，新店秀岡、青山、林口及新竹4個校區超過3900名學生，利用課餘周末時間走上街頭愛心公益勸募，短短2天即募得583萬餘元，創下參加學生人數及募款最高紀錄，全數捐贈給中華民國兒童慈善協會與家扶基金會。

康橋每年與不同的公益團體合作發起「行動勸募」活動，至今已是第10年。事前，由學生會邀請不同慈善單位來到學校說明協助的對象及業務，再經由學生與校方決議捐款的單位與服務對象。

今年以「灌溉教育夢想‧慈扶童年綻放」為主軸關懷弱勢，募集的款項將通通用來幫助兒童慈善協會與家扶基金會所服務的失學兒童、聽障孩童等對象，不僅幫助溫飽，更希望將愛心澆灌到弱勢兒童的教育資源，今年也創下康橋舉辦行動勸募多年來，最多人參與活動以及最高金額的募款紀錄。

新店秀岡校區校長徐文淞表示，學校的願景是培養具國際競爭力的社會菁英，而這樣的人才不能缺少對社會的關懷和參與。透過勸募活動，也讓孩子親身體驗到「施比受更有福」的真諦。

康橋學生也分享說，「在街頭勸募不容易，但讓我知道堅持、合作與做公益愛心的態度。」還有過程中會遇到許多質疑，所以事前做好功課很重要，查清楚自己要募捐的對象和單位，才能向陌生人完整的表達勸募之意。

康橋國際學校表示，學校重視孩子對在地社會的關懷，更希望他們能運用所學，實際參與到這樣的公益活動中。行動勸募給予孩子攜手和同儕一起踏出「舒適圈」的機會，以及運用勇氣承受被拒絕的可能。

甚至有家長分享，孩子回家說「我今天被拒絕了好多次！」家長都覺得真好，告訴孩子每被拒絕的每一次，都是學習的機會！

適逢平安夜，康橋將583萬餘元的善款捐出，用行動證明學生也有社會影響力，甚至為世界帶來改變。康橋期許學生透過親身實踐公益活動的寶貴經驗和學習，成為有能力更有愛心的人，並延續助人精神，為社會帶來積極正向的改變。

(中時 )