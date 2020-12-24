諸羅山盃高年級組冠軍戰由台中忠孝以6比0完封高市桃源，桃源少棒雖然前半場就大幅落後，不過總教練顏士豪對結果已經感到很滿意，因此鼓勵小球員要開心一點，結束比賽後桃源小選手仍興奮衝進場內慶祝拿到亞軍，成為另類風景。

高市桃源在此屆設定目標在8強，小球員表現優秀，一路過關斬將闖進冠軍戰，雖然最後以亞軍收場，不過已經創下隊史在諸羅山盃最佳成績，過去少棒輸球的隊伍大多會淚灑球場，桃源小球員衝進場歡呼也是因為總教練顏士豪的鼓勵，「他們表現超乎預期，每次冠亞軍輸球的隊伍都很落寞，所以我要他們賽後開心一點衝出去。」

桃源先發投手顏浩恩是球隊主力，不過此戰隊友失誤頻頻，讓他表現也受到影響，先發2.1局就退場，只被敲2安、失6分都不是自責分，「他是我們球隊最穩的，但一開始也不知道在緊張什麼，後來可能被領先太多分，放鬆一點後全隊才正常一點。」

顏士豪點名小球員張恩賜、曾子維雖然是後段棒次選手，不過打擊成長許多，是進步最多的選手，賽後教練看到小球員享受比賽的模樣也感到很欣慰。

高市桃源在諸羅山盃冠軍賽輸球，不過仍相當開心。（鄧心瑜攝）

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