中天新聞轉戰YouTube出奇招，美女主播鄭亦真因為邊吃漢堡邊播報，可愛舉動讓她爆紅網路，甚至還被網友封為「漢堡姐姐」。今日是平安夜，擁有169公分逆天身材的鄭亦真，更不忘送上聖誕福利，曝光一張私人美照與粉絲分享，果然讓網友瞬間暴動，讚嘆主播身材真的打趴一堆模特兒。

被粉絲暱稱「漢堡姐姐」的中天主播鄭亦真，平安夜大送福利，穿著深V白襯衫迷你裙與過膝長靴，可愛比出YA勝利手勢與聖誕樹合照，俏皮寫下：「漢堡姊姊聖誕風美照放送，大家今年有去跟聖誕樹拍拍美照嗎？」希望能藉著這張美照帶給大家甜美正能量。

照片中鄭亦真不僅169公分的火辣身材超吸睛，尤其是當她坐在椅子上時，大腿直接露出那一截白滑絕對領域更是誘人，吸引網友噴血留言「戀愛了啦」、「這身材真的會打趴一堆模特兒」、「真的該出中天女神月曆了」、「這樣太危險」。

鄭亦真內外兼具，不僅播報新聞專業，169公分高的她更有一雙無敵美腿。雖然她近來應觀眾要求，吃了不少漢堡，但因熱愛運動的關係，鄭亦真反而還瘦了，所以她也搞笑放話要網友盡量留言餵食「養胖我」。

(中時新聞網)