行政院長蘇貞昌24日出席「第20屆公共工程金質獎頒獎典禮」，頒獎表揚「公共工程品質優良獎」特優獎的績優團隊。蘇貞昌表示，公共工程影響國家的建設及國力，他除代表政府向績優公共工程團隊及工程人員致敬，也希望他們能作為後進者及其他相同領域工作者的典範，讓台灣的公共工程更好，期盼大家共同努力，讓台灣更有力、更美麗。

蘇貞昌指出，他很榮幸再度頒發公共工程金質獎，分享大家的榮耀，也感到與有榮焉。他幽默地說，他出席頒獎典禮是來「打光照亮，讓大家更漂亮」。

蘇貞昌說，公共工程影響國家的建設及國力，也是最能讓民眾各方面都安全、方便，因此他一向非常重視公共工程建設。並感謝政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成，他說，吳澤成一輩子在工程界，不僅學養俱豐，且能妥善執行公共工程各方面事宜，更有解決困難的能力及魄力，值得肯定及敬佩。

工程會表示，「公共工程金質獎」是工程界最高榮譽，本屆「公共工程品質優良獎」計有78件工程參選，得獎計55件；「個人貢獻獎」則有13位人員參選，計有9人獲獎；「特別貢獻獎」計有24個機關及廠商獲獎。

其中榮獲「公共工程品質優良獎」特優獎，包括「國道4號台中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程」、「國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程（區段1-2）第M37F標」、「桃園市桃園區大有梯田生態公園新建工程」、「頭前溪舊港島調節池及環島保護工環境改善工程（一）」及「台中市西屯區東海國民小學第二期校舍新建工程」。

(工商 )