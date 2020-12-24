胡宇威劇中被黃薇渟告白。（東森提供）

胡宇威葉星辰劇中有如歡喜冤家。（東森提供）

葉星辰雨中拍戲。（東森提供）

葉星辰寧願雨中騎車就是不上胡宇威的車。（東森提供）

東森電視戲劇《王牌辯護人》現正熱播中，劇中胡宇威和葉星辰一起協助查案，但兩人一碰面就是不斷鬥嘴互噹生悶氣，有如歡喜冤家，葉星辰甚至在暴雨中騎腳踏車，就是不願意上胡宇威的車避雨。另一方面，黃薇渟飾演的張婉婷則對胡宇威日漸產生好感，最新一集預告中，更語帶曖昧直球詢問對方：「如果張婉婷喜歡上麥大奇的話，你怎麼辦？」

黃薇渟劇中角色面對強權威脅、感情關係都直球進攻，但黃薇渟卻說，她私下其實沒那麼主動，覺得女生告白會很彆扭。還反問胡宇威，他是不是都是被告白的類型？胡宇威笑說，其實自己主動告白跟被告白都有過，「我覺得男生告白很理所當然，女生告白也很OK啊，但其實兩人自然而然的相處，我喜歡你、你喜歡我，然後在一起，是最自然跟舒服的狀態」。

而葉星辰的淋雨戲湊巧是在寒流來襲日拍攝，當時在10幾度低溫下，一拍就是5、6個小時，一度冷到講話都會打結。結果她不但連內褲都濕透了，褲子還濕到緊黏在腿上，濕冷的褲子騎車，都差點騎不太動。葉星辰笑說，當天是入冬第一冷，竟然就碰上她要拍雨戲。，導演本來說不用全部淋濕，「結果水一淋下來根本是瀑布等級！水大到我的隱形眼鏡移位，我騎一騎嚇到，想說怎麼忽然看不見了」。

這場戲胡宇威跟林孫煜豪則是坐在車裡，看著葉星辰淋雨，讓葉星辰怒喊：「車裡的那兩個人是誰！怎麼可以那麼爽！錢怎麼那麼好賺！」胡宇威一聽立刻玩笑回噹：「誰會在暴雨天或颱風天騎腳踏車啊？」但還是貼心同步開車門，叫葉星辰上車取暖。胡宇威笑說：「星辰真的滿強的，動作戲也很順、很漂亮，擒拿招數幾乎都學光了。我看她幾場擒拿戲時，都覺得自己能有這樣的助理超棒，她根本就是電影裡的女超人。」

(中時 )