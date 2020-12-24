意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM），推出亞馬遜認證智慧連網裝置參考設計套件。利用AWS IoT Core平台Alexa語音服務（Alexa Voice Service，AVS）的整合功能，新設計套件讓開發者能在簡易微控制器（MCU）上研發內建Alexa之產品。

AWS IoT Core的AVS整合功能可以徹底改變使用者與智慧裝置的互動模式，將雲端運算服務的Alexa體驗帶到烤箱、爐具、溫度計、百葉窗、吹風機等家電產品，而無需在硬體上大量投資。此一發展趨勢可能將加速傳統按鈕和旋鈕的終結，催生人機互動輕鬆自然、具備自我調整的智慧功能、能夠登上雲端（例如，搜索雲端的烹飪建議或訂購耗材）的新一代產品。

由於STM32系列高性能MCU整合了Alexa語音使用者介面軟體，意法半導體的亞馬遜認證解決方案可加速支援Alexa家電控制器的研發。高效能STM32是世界上最成功的32位元Arm Cortex-M 微控制器，是開發需要最新功能（例如，遠場音訊擷取和自然語言理解）之經濟、簡單之連網裝置的理想選擇。

意法半導體微控制器事業部行銷總監Daniel Colonna表示：「我們相信，AWS IoT Core的AVS整合功能可以讓使用者更輕鬆地使用功能強大的智慧產品，並提供更愉悅的使用體驗，進而徹底改變其對智慧裝置的期待。我們的參考設計充分利用了STM32微控制器的優勢和配套解決方案，讓開發者能夠研發功能無可匹敵、功率配置緊密、研發週期短，而且成本效益高的產品。」

(工商 )