總獎金300萬元的TLPGA台巡賽年度封關賽「台灣大哥大女子公開賽」第二回合雖然天氣好轉，但風勢比昨天大上許多，難度反而更高，整天下來只有四位選手打出低於標準桿的紅字成績，其中包括首日領先的旅美好手錢珮芸，今天靠四隻小鳥擊出全場最佳的69桿，領先差距由出發時的1桿，擴大為6桿。

台灣大贊助的旅美LPGA「台灣一姊」徐薇淩今天一開始氣勢如虹，前六洞進帳三記博蒂，總桿一度以-5桿追上錢珮芸，可惜接下來後繼乏力，只再賺進一桿，但卻吞下四記柏忌，最後繳出平標準桿72桿，以兩回合低於標準桿2桿的142桿總桿，與今天同樣繳出72桿的TLPGA超級新秀吳佳晏，並列第二。

錢珮芸表示，今天球場風勢較大，前九洞有四個洞沒能標準桿攻上果嶺，但最後都藝高人膽大地救回標準桿。Par 5的第八洞，她第三桿從果嶺邊切到距洞口三步處，接下來一桿推進洞順利開胡，「射下這隻小鳥後心情有比較安定下來，也知道今天的風不會停。」

今年球季在美國LPGA打了八場比賽有五場晉級的錢珮芸透露，上周她特別去向大前輩涂阿玉討教，修正了她一號木桿開球觸球時有點卡卡、球路容易小右曲的小毛病。「今天開球感覺順暢很多，後九洞鐵桿選桿比較好，而且幫我揹球桿的東華球場桿弟阿姨，今天在果嶺判讀草紋也幫了不少忙。」

明天第三回合決賽，錢珮芸將與徐薇淩同組，這也是兩人繼多年前在美國德州的LPGA比賽後，再次同組競桿。儘管目前擁有相對充裕的6桿優勢，但面對徐薇淩，Money一點也不認為冠軍money已經到手；她說：「我還是會保持畏懼高爾夫的心情，謹慎處理每一桿，跟她同組當然會有壓力，她可是Eagle Hsu！」

另一方面，徐薇淩則表示她們兩人是良性的競爭，但明天也會「跟她拼了！」對於後九洞為何前功盡棄，徐薇淩表示今天短桿尷尬距離的切球與推桿都不太順手，包括第八洞不到50碼的距離卻打到果嶺後面，讓她付出柏忌代價。後九洞徐薇淩鐵桿打得沒有前九紮實，距離沒那麼準，無力縮小落後差距。

今年五月轉入職業後迄今已經拿下三勝的吳佳晏，今天雖然前14洞出現兩次三推桿，吞了兩記柏忌，但最後四洞推桿恢復水準，第15洞從果嶺邊緣20呎處直接把小白球推進洞，第16洞再賺一桿，連續射下兩隻小鳥，最後也繳出平標準桿。吳佳晏說：「因為跟第一名差距滿大，明天會採取更積極進攻的戰術。」

旅韓名將陳宇茹今天跟第一回合一樣，都是前九洞欲振乏力，但後九洞則是好球連連。陳宇茹今天前九洞繳出41桿，包括第九洞因為開球遺失球吞下雙柏忌，但隨後在標準桿四桿的第11洞，開完球剩下150碼情況下，第二桿直接用七號鐵桿漂亮把球打上果嶺，球彈了一下滾進洞中。「那一洞是砲臺式果嶺，球進洞我不知道，走到果嶺找不到球才知道已經進洞。」除了這記漂亮的老鷹，陳宇茹後九另外抓下三鳥，最後以低於標準桿1桿的71桿收尾，總桿143桿，與張瑄屏並列第四。

旅日名將蔡佩穎今天表現不如首日，只打出75桿，與郭艾榛、張靖翎及業餘小將張雅淳同以144桿總桿，並列第六。連續兩天都打出72桿的張雅淳透露，她本週有點不太適應果嶺的速度與力道，錯失幾個博蒂推桿都是「忘記抓風的因素」。目前就讀美國亞利桑那大學的張雅淳，希望明天的今年最後一回合比賽，能夠打出低於標準桿的成績。至於前年比賽冠軍李旻今天則打出70桿好成績，總桿來到145桿，排名也上升到並列第十。

(中時 )