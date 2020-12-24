新北市金山警分局長趙家輝為慰勉同仁辛勞，今（24日）平與警友辦事處主任池靜惠分送精緻英國大笨鐘造型杯給所有分局同仁。（金山警分局提供）

萬里國中師生也於下午至金山警分局萬里分駐所報佳音，表演英語對話短劇，祝福終日為治安及交通工作忙碌的警察叔叔耶誕節快樂。（金山警分局提供）

新北市金山警分局長趙家輝為慰勉同仁辛勞，今（24日）平與警友辦事處主任池靜惠分送精緻英國大笨鐘造型杯給所有分局同仁，並準備熱呼呼的薑湯給內外勤同仁禦寒，讓耶誕夜仍然要擔服勤務的員警感受到滿滿暖意與關懷。

金山警分局表示，在連綿陰雨，氣溫驟降的天氣下，員警不畏辛苦，近日除協助轄區道路土石坍塌的救災工作外，為維護民眾生命財產安全，各項勤務更是不敢鬆懈，

同一時間，萬里國中師生也於下午至金山警分局萬里分駐所報佳音，表演英語對話短劇，祝福終日為治安及交通工作忙碌的警察叔叔耶誕節快樂，伴隨著歡樂的耶誕音樂，穿著耶誕裝的國中生為分駐所的警察叔叔們帶來一連串精采表演，並向洽公民眾分享耶誕節的快樂與喜悅，讓萬里所洋溢著溫馨的過節氣氛。

萬里分駐所的同仁也回贈耶誕禮物，報佳音不但讓同學了解耶誕節的意義，和藹可親的警察同仁們也在師生心中留下美好快樂的回憶。

警察工作24小時日夜輪班不停歇，年節假期常犧牲與親友團聚過節的歡樂時光。金山警分局希望每位同仁都能藉此在感受節慶氣氛的同時，繼續克盡職責，堅守崗位，維護治安及民眾安全，過個安全而又溫馨的耶誕佳節。

(中時 )