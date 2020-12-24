桃園市2021年元旦升旗典禮暨健走活動將在楊梅區舉辦，地點選在四維兒童公園旁的國有土地，吸引破萬名民眾爭相報名，因應防疫升溫，市府民政局要求報名者全程配戴口罩，活動配合體溫檢測及酒精消毒，隨時攜帶手機並維持開機，會場內除補充水分外禁止飲食，力求將防疫做到滴水不漏。

為迎接元旦到來，民政局今年委託楊梅區公所，於四維兒童公園旁的2.6公頃的國有土地舉辦升旗典禮暨健走活動，典禮上將邀請歌手曾昱嘉及樂天女孩擔任領唱嘉賓，壓軸演出則請來金曲歌后艾怡良熱情獻唱，期間還會有留聲樂團阿卡貝拉與街頭藝人和民眾熱情互動，活動現場也會準備小國旗、氣球、國旗紋身貼紙等元旦小物，供民眾免費領取。

副市長高安邦指出，今年健走路線全長3公里，沿途會經過四維商圈及茶葉改良場、五福公園等地，還能看見興建中的楊梅一號社會住宅以及五福公園，只要參賽者走完全程，就能兌換元旦限定圍巾，還可參加好禮摸彩活動，民眾也可加碼挑戰1.5公里的茶山步道，享受楊梅特有的茶山美景。

由於疫情升溫，高安邦指出，活動現場將設置4個單一出入口，搭配熱感測儀、酒精消毒，工作人員也會時刻宣導防疫觀念。同時，主辦方也會要求參與升旗、健走活動的民眾，定要全程配戴口罩，且不得在活動現場飲食，隨時攜帶手機並維持開機，倘若感到身體不適應盡速就醫，禁止參加活動。

(中時 )