台中市七期豪宅區24日上午11點多，被第四台人員發現人行道排水溝有一具男性屍體，男屍重見天日，竟是因有線電視纜線被附近工程的施工人員挖壞，第四台人員來維修時，沿著排水溝的纜線穿不過去，打開水溝蓋才發現男屍，男子160公分，怎麼塞進50分寬的排水溝？法醫高大成對死者身上沒有明顯外傷，殺人棄屍手法不會這麼細膩，大膽研判，他殺的可能性不高。

據了解，陳屍溝底的死者，為45歲蘇姓竊盜通緝犯，身上皮夾有他的證件和購買強力膠的一張發票，但為何會塞進只有50公分寬的排水溝中，死因離奇。

高大成依現場照片推論，因死者有吸食強力膠習性，不排除是吸毒後精神恍神，不知是自己打開排水溝的鐵蓋，或自己鑽進水溝造成溺斃。

但死者皮夾內有一張購買強力膠的統一發票，是否遭人殺害後故布疑陣？高大成說，如果相驗發現死者的頸部，未見明顯骨折或是勒痕，也無致命性的外傷，他殺的機率不高。

高大成強調，法醫在解剖時，將依死者是否有外傷，及頸部有骨折或是勒痕，由於在排水溝的屍體卡在兩側壁溝中間，幾乎是動彈不得的情況，還要進一步釐清是否生前落水，造成溺斃，及附近有潮洋溪，是不是被大雨沖到水溝的擦撞外傷，進一步釐清死因。

(中時 )