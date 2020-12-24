立法院今天針對萊豬行政命令進行表決，在綠委人數優勢下，全部准予備查，萊豬明年元旦起就可以進口。國民黨主席江啟臣率國民黨立院黨團鞠躬向民眾道歉，對於沒有辦法擋下萊豬感到抱歉。不過江啟臣也說，反萊豬還沒有結束，接下來還有萊豬公投二階段連署，連署通過之後就能在明年8月28日的公投，萊豬的攻防還沒結束。

江啟臣批評，民進黨今天就是把人民的意見當塑膠，既然代議政治已經失能，只好訴諸直接民意，國民黨所推動的反萊豬公投已經進入二階段連署，呼籲民眾一起出來支持連署，讓反萊豬公投可以通過並於明年8月28日順利舉行公投投票。

江啟臣指出，時間相當緊急，二階段連署只剩2個月的時間可以連署，希望民眾可以站出來一起連署，公投那天讓人民表達有選擇自己想吃什麼東西的意見。江啟臣也說，國民黨也會請地方縣市政府做好嚴格把關，中央選擇不負責任地開放，地方只好盡全力捍衛把關。

【現場直播】立院決戰萊豬！朝野立委激烈攻防

(中時 )