立法院會今天處理萊豬相關法案與行政命令，表決過程中民進黨立委林淑芬、江永昌、劉建國棄權沒投票；對於黨籍立委跑票狀況，民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，「我們一定會處理」，黨團也有自己的處理機制。

立法院會今天依序處理學校衛生法部分條文修正草案、食品安全衛生管理法部分條文修正草案和9項攸關進口含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛的行政命令與附帶決議，朝野上演表決大戰。

像是學校衛生法第23條條文修正草案部分，在野黨立委、黨團提案增訂校園供膳禁止含有乙型受體素或優先採用國產豬牛。不過，民進黨團具人數優勢，在野黨版本表決未通過。

值得注意的是，表決民眾黨團版本時，民進黨立委林岱樺投下贊成票；民進黨立委林淑芬、劉建國對第23 條的4次表決都棄權沒投票。

此外，院會處理食品安全衛生管理法部分條文修正草案時，林淑芬及劉建國在多項條文表決上也棄權沒投票。至於萊豬行政命令部分，在表決4個黨團的版本時，民進黨立委林淑芬、劉建國、江永昌棄權未投票。

民進黨團總召柯建銘被媒體問到，對於黨籍立委跑票該如何處理；柯建銘說，「我們一定會處理」。媒體追問該怎麼處理，柯建銘表示，「我們一定會處理，你們不要擔心」。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄則說，內規規定很清楚，這個部分該怎麼辦就怎麼辦，按照規定處理。

林淑芬被媒體問到，會不會擔心被懲處、會不會覺得委屈；她說，臉書都有說明，坦然接受。劉建國說，「我一切泰然」。林岱樺則說，她已聲明上午表決（學校衛生法）與民進黨團一致。

江永昌受訪表示，食品基於科學及有效管控會是安全的，台灣也需要為了發展國際貿易走出去，執政黨這樣做並沒有錯，但需要多一點時間讓人民理解清楚。

林淑芬在臉書發文指出，這會期討論9項行政命令和相關修法草案以來，她提出開放之後的管理疑慮和建議，無論是標示、稽查或執行面的問題，以及幼兒園的管制配套是否能落實，仍有許多疑慮。

林淑芬也說，「若因堅持理念和價值而被黨處分，我坦然接受」，站在人民的立場來思考一直是她從政的初衷，現在如此，未來依然如此。

(中央社)