鄭家榆驚悚尖叫。（公視提供）

韓寧飾演的方芮欣穿越到90年代開展復仇計畫。（公視提供）

挾著網路超高人氣討論度的公視《返校》影集，將於本週六播出精彩大結局，上週六(19日)播出第五、六集，因姚淳耀飾演的「沈華老師」矢口否認與「學妹」李玲葦的感情，讓李玲葦心灰意冷之下選擇輕生，肉體卻被「方學姊」韓寧所附身，靈魂則被困在60年代，無限循環地經歷屬於方芮欣的記憶，並與原作遊戲中的經典角色張明暉、殷翠涵、少年魏仲廷等人互動。執導六、七集的導演劉易透露，透過「學妹」的身分再次重返當年「學姊」方芮欣的回憶，只要玩家選擇錯誤一切就會「重啟」重新開始，向原作致敬的電玩感十足。

而《返校》影集這樣獨特的故事設定，也讓許多玩過原作遊戲的觀眾們驚喜不已，津津樂道地留言討論：「原來劉芸香就是玩家視角！」、「學妹根本直接玩返校VR！」製作人林仕肯也開心表示，《返校》影集是以理解方芮欣的視角去設定，也是原作遊戲得以通關的核心精神，因為要保留驚喜給大家，之前也是對這樣的劇情轉折保密到家，很高興能夠受到觀眾的喜愛。

此外，上週播出的《返校》影集集數中，「學妹」李玲葦輕生後被「學姊」韓寧附身，進而開始對週遭大人展開復仇。其中一幕是韓寧手拿著美工刀、猛刺洋娃娃雙眼，讓飾演「學妹」媽媽的鄭家榆回想過去對女兒的照料疏失，更看到年幼的學妹化身為洋娃娃造型、雙眼流血地對著她哭喊，把鄭家榆嚇到放聲吶喊。這場學姊發飆戲，韓寧的表現狠勁十足，鄭家榆也驚悚尖叫演活發瘋樣，讓網友看了紛紛直呼：「學姊太威了，嚇瘋戲越看越毛！」

為了感謝所有喜愛《返校》影集的觀眾，劇組將於本週六舉辦映前與映後線上直播，和所有觀眾一起同步收看大結局，《返校》影集主創團隊會於晚間八點半開始直播，蒐集觀眾們對影集的提問，並於大結局播畢後和網友直播互動。

(中時 )