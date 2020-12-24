南韓「國民妖精」李孝利和音樂人李尚順結婚後定居濟洲島，淡出螢光幕前的她，專心從事保護動物的義工工作，10年前領養了險被實行安樂死的遺棄犬「順心」，此後經常帶著順心活動，看得岀李孝利對牠的疼愛，但現傳出順心於23日離世。

南韓動物之家協會在IG貼岀李孝利抱著順心的黑白照，透露李孝利告知他們，順心23日離開了，是在她的懷裡安詳地離開，並感謝動物之家收養順心，才讓自己有機會遇見牠，李孝利還謝謝動物之家的工作人員和義工，替流浪動物所做的一切。

李孝利曾帶順心一起拍公益月曆。（圖／翻攝自IG）

動物之家協會的所長也感傷表示，當時得知順心生病就已做好心理準備，但聽到消息眼淚還是忍不住流下來，不過既然幸福地活過，他們會笑著和順心道別，希望順心忘記這裡所有的痛苦和困難的回憶，向順心好好地告別一番。

順心當年原本是快被安樂死的遺棄犬，被李孝利領養帶回家後，夫妻倆對牠疼愛有加，不但和他們一起拍婚紗，李孝李還帶著牠一起拍公益月曆、岀單曲或辦簽名會，更為順心出版過《零距離：孝利和順心的故事》，講述她和順心及四隻貓咪的故事。

(中時新聞網)