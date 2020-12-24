雲林縣虎尾鎮光復國小力推閱讀教育，知名企業全力支持不缺席。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮光復國小位於偏僻農村，但發展食農教育有成，是教育部百大亮點小學，24日師生舉辦「愛閱讀、分享愛」活動，台灣捷時雅邁等企業大力支持，配合雲林縣推行的品德教育，鼓勵學童愛閱讀、勇於分享愛。

「愛閱讀、分享愛」活動由墾地里社區發展協會理事長廖裕民、中科園區保2總隊虎尾小隊隊長沈昌逸主持，進駐中科園區的知名企業台灣捷時雅邁科技公司董事長根本宏明、銘安科技公司董事長黃健銘打扮成耶誕老公公，分贈禮物給孩子。

根本宏明表示，多年來公司本著回饋社會的企業責任文化，長期關注地方教育，一直與墾地社區及光復國小互動良好。舉凡社區活動、學校校慶、畢業典禮、學習成果發表會等，皆全力相挺，深獲地方及校方肯定。

積極參與地方文化教育的黃健銘，則在第1時間關心學校食農教育與環境議題上的教學需求，全力支持學校的各種需求，強調虎尾中科園區的企業家們，對學區學生的鼓勵與支持，將是地方辦好國民教育最有力的靠山。

光復國小近年為提升農村學生學力、減少數位學習落差、加強國際觀，全面發展108課綱校定課程，每年歲末年終的閱讀教育成果發表會，在學校精心規畫下，各班師生在表演中融入英語教學內涵，不僅滿足孩子的表演慾，又能激發學習動能。

家長們更組成愛心志工，一手包辦舞台布置，落實12年國教家長參與教育的精神，學校與家長為了孩子的未來，捲起袖子努力打拚，就像一家人似的，是1所最有「家的味道」的學校。

(中時 )