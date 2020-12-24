英國與沙烏地阿拉伯合作的研究人員，開發出把二氧化碳轉化為航空燃料的辦法，這能夠使封存的二氧化碳有用途，也能減少碳基燃料的開採，算是一種不錯的減碳辦法。

物理學網(phys.org)報導，科學家們不斷尋找如何減少大氣中二氧化碳排放量的方法，他們著眼在一些排碳量最高的行業，比如航空業。噴射機的廢氣排放量很大，約佔與交通行業二氧化碳排放量的12％。由於噴射機的原理難以用電池取代，所以遏制航空業的碳排放，被認為是最困難的改革。

英國-沙烏地研究人員轉換思路，試著開發一種將二氧化碳給回收成航空燃料的化學工序，從大方向來看也算是降低碳排放。

研究人員使用的化學方式它涉及到鐵催化劑（添加了鉀和錳），以及加熱到350度的氫氣、檸檬酸和二氧化碳。在該過程中，能夠迫使CO2分子中的氧原子給分開，然後與氫原子結合，形成碳氫化合物分子(烷類、烯類)，也就是航空燃料，該過程也會產生水分子和其他產物。

研究人員指出，要是再把在這些燃料提供給飛機使用是沒有問題的。目前研究人員持續努力使工序更節能，希望將二氧化碳還原成燃料的過程更宜與節省能源。當然，把二氧化碳轉換成化學燃料之後，也可以直接封存而不再使用，這樣就算是安定的碳儲存。

要是這流程程能夠普及與大規模應用，那麼此系統也可以安裝在其他大量排放二氧化碳的工業。另外這對未來的太空計畫也很有作用，人類可將來前往火星時，就不必攜帶往返的燃料，只要在將火星空氣裡的二氧化碳合成為火箭燃料就能返航。

(中時新聞網)