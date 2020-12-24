上揚國際建築團隊董事長林聰麟，邀集成立的清景麟教育基金會，長期投入偏鄉兒童藝術教育，也致力於城鄉攜手串聯，共享資源，24日成立滿4年的同時，特別與高雄美術館合作，邀約7所偏鄉國小300位學童，在耶誕節沈浸藝術世界。

高美館長李玉玲表示，藝術家賴純純公共藝術作品《奇花仙境》，獲得第十屆倫敦城市雕塑展參展機會，以《希望之花》、《天空之花》、《生命之花》多彩飽和的色彩，象徵多元時代的共融，彷彿都市叢林中的一處仙境。

她說，《奇花仙境》能於高美館搶先預展，成為全台唯一，希望可以透過這樣的交流，串起高雄市與倫敦市雙城之誼，以藝術為媒介，創造市民生活圈美學新話題，同時搭配高美館耕耘藝術文化種子的培育計畫，再透過清景麟教育基金會邀請偏鄉師生搶先一睹為快，並安排體驗學習工作坊，帶給孩子們一趟公益暨藝術學習之旅。

上揚國際建築團隊董事長林聰麟指出，清景麟教育基金會成立第4年，特別選在聖誕節前夕，在溫馨的時刻裡，舉辦我們的4周年慶。

他說，清景麟教育基金會從創立的第一年開始，帶領志工，選擇高雄最高的寶山國小、最遠的民權國小作為服務的出發，持續到現在，很開心4年來，除了這兩所學校以外，我們又拓展服務共20所國、中小學將近2,500位學生，這個成績也讓我們非常開心，代表我們可以走入更多學校，給予各個學校不同的支持與協助。

林聰麟表示，明年度，清景麟教育基金會也將與美國學校合作，讓偏鄉的孩子有機會進入美國學校的校園，開啟城鄉之間語言的交流，也將繼續連結更多的資源，一起關心偏鄉教育。

他說，高美館就是清景麟教育基金會很好的資源夥伴，在李玉玲館長的帶領下，高美館一直再突破想像，此次是他第一次走進改造後的高美館園區，眼睛為之一亮，變得非常的親民，也非常的開闊，往年，基金會的成果展都是在室內辦理，今年特別來到這個廣場，「我覺得非常的棒」，讓偏鄉的孩子有不同的視野，親近藝術，也親近大自然。

(工商 )