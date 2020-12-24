搶5G工業專網，鴻海（2317）集團小金雞鴻齡科技揪團找來台灣機械工業同業公會、工業技術研究院、鼎新電腦四方結合資源及經驗，以「智慧機械」與「智慧製造」雙引擎主軸，打造智慧機械雲生態系平台，並透過設備聯網訂閱式服務，加速中小企業數位轉型。

新冠疫情突襲全球，讓全世界經濟活動大受衝擊，製造業過往的運營模式也因為巿場機能受創，供應鏈面臨前所未有的轉型壓力，所幸有5G、工業物聯網（IIoT）、人工智慧、邊緣運算、智慧雲端運算等新興生態系統應運而生，為智慧製造成功打底，而從而催生了5G專網的需求。

相準此商機，台灣機械工業同業公會、工業技術研究院、鼎新電腦、鴻齡科技宣布攜手聯盟。

參與此平台的鴻齡科技直言，5G已從根本改變了全球網路連接的方式，而IIoT的價值則在於把製造業、供應鏈、終端使用者給無縫連接起來，實現產銷精準對接，有效降低成本及創造利潤，由九成中小企業所組成的台灣製造業將可望藉此有效運用資源、以差異化的智慧製造落地，取得全球經濟新常態後的數位商機。然而，無縫連接卻是許多中小型企業無法跨越的藩籬。

鴻齡科技為加速推動5G專網於此一平台上之應用潛力，亦積極自主開發之5G工業專網產品包括終端傳輸單元（DTU） 、各式終端設備與全台灣網通業界第一款5G mmWave +LTE雙模小基站（5G AIO Small Cell）、搭配軟體定義之引流產品，如工業網關（Gateway）、邏輯控制器（PLC）、高速資料擷取器（DAQ），透過CorePro標準數採協議及物聯網平台，實現OPC UA over TSN、以及超前部署TSN over 5G的有線無線工業網路混合架構等功能，並將5G企業專網實際應用在中小精密機械加工廠，為5G在地化奠定基礎。

鴻海科技集團副總裁呂芳銘指出，智慧機械或者智慧製造導入產業有一定的步驟。從最早的電腦化開始、進入自動化、聯網化、數位化，甚至到最近常被提及的智慧化、可視化，均為可以預見的進程，如何把聯網過程中產生的數據流變成可視化是智慧製造的關鍵，可視化不但可以幫助連接各種設備，取得數據、建構模型，也可以有效協助產線運作，著眼於此，未來鴻海不僅會在計算的能量投注心力，也會在5G工業專網的研發以及工業互聯網平台上持續投入。

(工商 )