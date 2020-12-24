Sandy吳姍儒24日出席吐司發表記者會，被問到耶誕節安排，她笑稱自己會與媽媽張葳葳一起度過，大家一起交換禮物，除了吳家4姊弟，今年還會多出新成員，她笑說：「（準）妹婿也會參加，你想他要討好丈母娘、姊姊、妹妹跟弟弟，壓力有多大，而且還要在千元以內，我很期待他會拿出什麼東西。」她與阿Ken接下2021桃園跨年晚會主持，被問期不期待男友上台驚喜求婚，她直喊：「不可能，我最怕驚喜。」

吳宗憲的二女兒Vivian吳則含，前陣子答應朱立倫外甥Wilson求婚，目前正在籌備婚禮。吳宗憲近日也在主持中天綜合台《小明星大跟班》時，提及Vivian喜歡海島婚禮，他尊重年輕人想法，不管是包遊覽車還是包機，費用通通他埋單，Sandy被問到此事，先是透露她有陪妹妹到處試吃喜餅，接著爆料家裡幾個女兒在吳宗憲心裡的重要排序，「我爸最疼老三，再來就是大妹，才輪到我」。

Sandy出席吐司新品記者會。（統一企業提供）

Sandy笑稱趙又廷結婚時，吳宗憲透露自己紅包大方包出60萬，「我就說如果我結婚，可否也包60萬給我，他說唉這個賠錢貨，妳的婚禮難不成爸爸不用出錢嗎？」她聞言驚呼：「真的假的，你要出錢？」他隨即搞笑回應：「不然妳隨便公證一下就好。」讓她直呼老爸比較偏疼妹妹們，Vivian的婚禮進度受到外界關注，她也故作吃味直呼：「她又不是說很漂亮，也不是藝人。」惹來現場一陣笑聲。

(中時 )