耶誕季節面臨又卷土重來的疫情，耶誕相關歌曲成為人們重要的心靈慰藉，新媒體如Tiktok使用者就皆拍下應景畫面，不可或缺的搭配音樂各有千秋，藝人們也在此時紛紛在Tiktok做各種分享。

白冰冰新歌受到歡迎。（摘自臉書）

白冰冰24日用Tiktok向大家祝賀佳節快樂，照片中她戴墨鏡與耶誕頭飾，透過豐富插圖與雪景特效，以及經典的〈We Wish You a Merry Christmas〉樂聲傳達出暖暖心意。韋禮安在Tiktok特別規劃的「耶誕園遊會」主題中丟出「合拍表演題」，預先拍好了送禮動作，若用Tiktok「合拍」功能即可一左一右演出接受韋禮安的有趣畫面，而他在最後留下一句耐人尋味的話語。

韋禮安睽違多年將於12月舉辦大型演唱會。（The Orchard提供）

KU古耀威也在耶誕夜體驗「Tiktok耶誕園遊會」，拉舞蹈老師蔡作園一起跳韓團「BTS」的〈Dynamite〉，撩人眼神到位、展現俐落舞蹈身手。即將在2021年推新曲 〈回憶已成過去〉的鐘雅則以中島美嘉在2003年〈雪花〉搭配她在新北歡樂耶誕城的照片、加上雪花特效拍成MV，不忘邀大家合拍與她一同製造〈雪花〉曲中浪漫意境。

中島美嘉在2003年〈雪花〉一唱成經典。（https://news.utamap.com/）

鍾雅新曲〈回憶已成過去〉2021年1月登場。（取自MuCC藝能官網）

〈雪花〉是中島美嘉的經典代表作，歷年來重唱該曲的日本歌手就多達28位，當中不乏資深老將挑戰，包括森山良子、森進一、德永英明、中森明菜、華原朋美乃至桑田佳祐，剛舉行完出道20周年紀念線上演唱會的後藤真希日前也在YouTube試唱。日本以外有13位歌手翻唱，當中包括了蔡淳佳翻唱的〈對不起，我愛你〉，而近來由韓團「BLACKPINK」成員金智秀以日文演唱的版本在Tiktok被世界各地使用者作為配樂，人氣跨越國界。

「BLACKPINK」成員金智秀以日文演唱〈雪花〉。（新浪）

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