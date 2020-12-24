親綠媒體日前公布「12月高雄市民調」，50.8％的高雄市選民表示2018年高市長選舉，投給了陳其邁；不過實際上2018年只有32.95％的高雄市選民投票給陳其邁。為何會有這樣的落差？媒體人單厚之指出，可見很多民眾在做民調時，修改了自己的記憶；而民眾這種潛意識的反應也是陳其邁施政、連任最大的優勢。

根據《美麗島電子報》日前公布的「12月高雄市民調」，顯示市長陳其邁上任將近4個月，高雄市民對陳其邁的信任度為66.7％、不信任為25.1％；滿意度為62.0％、不滿意為29.8％。

媒體人單厚之在《美麗島電子報》撰文指出，該民調最有趣的一點是，詢問了高雄民眾過去兩次投票的行為，47.8％的民眾說自己2018、2020年都投了陳其邁，3.0％則說自己2018年投了陳其邁、9.4％說2020年補選投給陳其邁，只有19.3％說自己2次都投別人或1次投別人、1次沒投，另有16.4％說自己2次都沒投票或廢票。

其中泛藍支持者有13.7％說自己在這兩次高雄市長選舉至少一次投給陳其邁（合計3.8％說2018投給陳其邁，12.5％說2020投給陳其邁），而泛綠支持者有93.4％說自己在這兩次市長選舉至少一次投給陳其邁（合計86.4％說2018投給陳其邁，89.9％說2020投給陳其邁）。

但2018年高雄市長選舉，投票率73.54％，陳其邁只拿到44.80％的得票，因此，其實只有32.95％的高雄市選民投了陳其邁。但根據12月高雄市民調的結果，卻有47.8％+3.0％=50.8％的高雄市選民投給了陳其邁，若是如此，陳其邁當時就應當選了。

而2020年補選投票率為41.83％，陳其邁得票率為70.03％，因此只有41.83％*70.03％=28.77％的高雄市選民投給了陳其邁。但12月國政民調卻有47.8％+9.4％=57.2％的民眾，回答說投給了陳其邁。

為何民調和得票之間會有落差？媒體人單厚之指出，顯示很多民眾在做民調時，修改了自己的記憶，原本沒投票或是投給韓國瑜的，如今也聲稱自己當初投給了陳其邁。民眾潛意識的這種反應、不願承認自己曾經支持韓國瑜的心理，也是陳其邁施政、連任最大的優勢。

(中時新聞網)