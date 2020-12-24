「台灣人民寵壞民進黨」 賴士葆轟行政院

立法院今天決戰萊豬進口議題，引發各界關注。民黨立委賴士葆接受《中時新聞網》訪問時痛批，「民進黨是雙標黨，台灣人民太寵壞民進黨」，不過，他認為現在氛圍慢慢改變了，民進黨將會成為社會討厭的最大黨。

賴士葆今(24日)表示，立院今開放萊豬相關行政命令進行表決，但周邊兩天前就架設拒馬圍欄戒備，「民進黨說一套做一套，明明說政府不聽，人民可以拍桌子，但蘇貞昌不聽，我拍他桌子，他為什麼拍我桌子？」

賴士葆批，「人民的聲音要聽，但他不聽，拒馬一圍下去，人民聲音聽的到嗎？講一套做一套，昨是今非，完全雙標黨，台灣人民太寵壞民進黨，民進黨做什麼事都對，這才是悲哀啦。」

不過，賴士葆認為，但時間差不多到了「轉捩點」，人民不大能忍受民進黨了，像是昨晚的反萊豬守夜晚會裡，有很多過去都是挺綠的人士到場，所以不分黨派，看顧人民健康比什麼都重要。他斷言，社會氛圍會慢慢改變了，民進黨成為社會討厭的最大黨，這氛圍已經在形成中，人民已經開始討厭民進黨。

（攝影剪輯／邱子軒、蔡孟哲）

(中時新聞網)