為協助基層原住民族棒球選手訓練與發展，教育部體育署張少熙署長今日宣布，自110年起辦理「推動原住民族棒球輔導計畫」，首年補助12縣市70所中小學棒球隊，將提高各校業務費用、棒球教練薪資待遇等措施，以協助各縣市培育原住民棒球選手，並提升棒球教練就業機會。

近年來我國棒球代表隊在國際舞臺上屢創佳績，而臺灣原住民族在棒球領域裡，更深具特殊性及代表性，職棒選手裡接近50％是原住民球員，世界12強棒球賽，臺灣28名國手當中，原住民球員佔15人，也因此教育部體育署特別關心原住民族棒球運動推動，自110年起辦理「推動原住民族棒球輔導計畫」。

體育署張少熙署長表示，為落實政府合理照顧退役之原住民棒球運動選手、提供就業機會政策，並為提升原住民族地區學校運動訓練資源，增加投入原住民族地區學校運動團隊之教練人力，協助學校帶動與發展棒球教育，原為原住民族委員會辦理的「原住民棒球專才輔導就業計畫」，於110年改由體育署接棒辦理「推動原住民族棒球輔導計畫」，除延續原有計畫之精髓外，體育署更擴大辦理規模，4大亮點包括增加高中端學校申請、學校業務費用補助由新臺幣10萬元提高至15萬元、提升受聘教練專業知能及提高教練薪資待遇。

該計畫共計補助12縣市70所學校，包含國小38所、國中21所、高中11所，核定校數倍增，凡符合成立至少2年以上，原住民選手至少50%以上之國民中、小學及高級中等學校棒球隊均能申請補助，核定補助學校包括臺東縣蘭嶼高中、南投縣名間鄉三光國中、臺中市自由區和平國小、高雄市桃源區桃源國小等偏鄉離島原住民學校。

該計畫補助每校各15萬元的業務費用，支應選手營養費、課業輔導費、教練差旅費等項目。後續將定期前往各校辦理訪視作業，實地了解各校球隊訓練環境，適時關心教練與球員們練球狀況，使整體的訓練方式及環境更加完善，帶給基層棒球更優質的訓練環境。原住民棒球協會林智勝理事長表示，計畫除提供學校棒球教練協助指導外，後續也將結合台積電贊助原棒協規劃之教練增能暨球員第二專長培訓計畫，共同提升教練專業知能及球員生涯規劃學習，奠定推展原住民棒球運動堅強的組織體系。

體育署強調，受聘教練薪資依照「各級學校專任運動教練聘任管理辦法」規定設計，藉此提高教練薪資，並支持計畫運行並顧及在地化之需求，用以推展棒球運動地區化發展，除保障原住民族專任棒球教練之就業機會及生計，亦可盡展長才傳授下一代棒球技能，讓國內基礎棒球運動自小學、國中、高中到大學的推展體制一貫化，改善與穩固棒球運動發展基礎工作，持續為我國培育優秀棒球人才。

(中時 )