透過「五官鏡」即時視訊傳送到合作醫院的專科醫師判讀後，更加確保偏鄉醫療服務品質。（花蓮慈院提供／王志偉花蓮傳真）

東區藥務組今邀集參與遠距醫療計畫的高雄長庚、花蓮慈濟、高雄醫大、台東馬偕醫院代表，及花東兩縣衛生局人員，說明今年度計畫執行狀況，並向協力醫院表達感謝。（王志偉攝）

健保署東區業務組及花東兩縣衛生局跨機關合作的「遠距醫療服務」，今年將合作對象從偏鄉衛生所擴增到一般診所，看診科別從一般內科增加至牙科、皮膚科、眼科、耳鼻喉科等「五官科」，提供偏鄉民眾更便利的看診服務。據統計，今年1至10月利用遠距離看診已達1867次，減少偏鄉民眾往返奔波。

花東兩縣共有17家醫院、250家西醫診所、115家牙科以及70家中醫診所，這些醫療資源大多集中在臺東市、花蓮市及玉里鎮，偏鄉地區的民眾看病相當不方便。以花蓮縣靜浦部落為例，若要搭計程車到花蓮市區的醫學中心，單程就要1800元，對偏鄉家庭仍是一筆負擔。

健保署東區業務組組長李名玉表示，其實十幾年前，花蓮秀林鄉就開始使用遠距醫療影像系統，將X光檢查即時傳送至花蓮慈濟醫院；蘭嶼、綠島離島也與台東馬偕透過遠距醫療協助離島民眾解決就醫問題。

近年資通訊(IT)精進、偏鄉網路建設逐步到位，衛生福利部2年前發布通訊診察治療辦法，台東醫院成功分院與高雄長庚啟動遠距醫療試辦計畫，花蓮醫院豐濱原住民分院隨後亦加入行列，及時解決民眾就醫需求。

李名玉同時表示，台東縣極度缺乏次專科醫療的11鄉鎮，亦在今年5月由衛生所醫師透過「五官鏡」，與高醫大、花蓮慈濟及台東馬偕的專科醫師合作為偏鄉民眾看診，同時發現糖尿病患每年需檢查視網膜，因此花蓮慈濟醫院於今年11月起與花蓮秀林鄉衛生所合作遠距醫療服務，透過五官鏡提供秀林鄉衛生所的糖尿病病人做眼底鏡檢查。

南迴醫療持續被關注，衛生福利部挹注經費，由高醫大提供在地24小時緊急醫療服務，今年9月28日啟用「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心」，提供急診、牙科、骨科、小兒科、心臟內科、腸胃內科、復健科及胃鏡、大腸鏡等醫療及檢查服務，且亦結合5G通訊技術辦理眼科、耳鼻喉科、皮膚科等專科遠距醫療，大大提升南迴四鄉達仁、大武、金峰及南太麻里地區之醫療照護量能及讓在地民眾即時獲得醫療照護。

在東部地區試辦有成之後，健保署也將在這個基礎上，將遠距醫療再加深、加廣，並計畫於2021年將遠距醫療擴大納入健保給付範圍，並思考連節居家服務、長照及遠距醫療的可能性，希望能縮短醫療城鄉差距，讓偏鄉民眾獲得更好的醫療資源。

(中時 )