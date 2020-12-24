109學年UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，前七場打完戰績登上領先的世新大學，第三階段預賽首戰面對本季從二級升上來的中原大學，首節就奠定16分領先基礎，再一路領先的情況下，90比51輕鬆收下5連勝。

世新大學此役上場的11名球員通通都有得分，其中已經拿到台灣身分證的黑人好手阿巴西，貢獻18分、11籃板雙十數據，另外還有5次阻攻，出色的攻守能力是世新奪勝的助力之一，本季從輔仁大學轉學過來的長人吳沛嘉，同樣也是15分、10籃板「雙十」演出。

中原大學本戰無人得分上雙位數，個人得分最高為8分，有劉佑煒、高宏恩及李承謙。

UBA公開男一級參賽隊伍16隊，預賽分成四階段，因為採單循環制，各隊和所有隊史打過一輪、15場預賽結束後，前八名晉級八強，倒數四名的隊伍下個賽季降到公開男二級，而公開男二級前四名則獲得下個賽季跳戰公開男一級的資格，目前世新打完8場比賽，暫時以7勝1敗領先。

世新吳沛嘉（左）同樣繳出「雙十」演出，貢獻15分、10籃板。（大專體總提供）

(中時 )