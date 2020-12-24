美國南加州愛迪生電力公司表示，由於氣象預測有魔鬼風之稱的「聖塔安娜焚風」，會在耶誕節期間吹襲洛杉磯和加州南部其他地區，從而增加發生野火風險，為防止電力系統起火，可能對聖地牙哥將近21萬戶民宅與商店暫停電力供應。

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