焚風來襲 聖地牙哥近21萬戶民宅與商店可能暫停供電 19:202020/12/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國南加州愛迪生電力公司表示，由於氣象預測有魔鬼風之稱的「聖塔安娜焚風」，會在耶誕節期間吹襲洛杉磯和加州南部其他地區，從而增加發生野火風險，為防止電力系統起火，可能對聖地牙哥將近21萬戶民宅與商店暫停電力供應。 純網銀來襲 華銀設SnY小組迎戰 財長智庫發聲 陸將徵房地產稅 (工商 ) #焚風 #聖地牙哥 #暫停 #民宅 #商店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓流來襲 戴出你的時尚好鏡 04:102020/12/24 產業財經 《時來運轉》運彩報報－聖彼得堡SKA客場長征 首戰惡鬥莫斯科發電機 12:152020/12/24 體育 《國際產業》蘋果中國版App Store狂砍遊戲 傳下架9.4萬個 15:572020/12/24 財經 會計師公會盼訂簽證公費標準 04:102020/12/24 金融．稅務 英國發現新冠新毒株 陸外交部證實：中英停航 16:222020/12/24 兩岸 Gogoro Network 五年總體檢報告，未來計畫將著重於「質」與「服務」的提升！ 11:132020/12/24 機車情報-機車新聞 水井驚見女浮屍 28年後揭「神父激戰修女」真相 15:302020/12/24 國際 缺櫃惡化 元月運價醞釀大漲 04:102020/12/24 產業．科技 驗船中心高水準 獲國際雙料肯定 04:102020/12/24 產業．科技 市議員要求數位市民卡儘速上架 研考會：建置「台中e指通」數位市民平台 12:412020/12/24 生活 本報「銀色海嘯來襲」系列報導獲現代財經新聞獎 04:102020/12/24 財經要聞 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 反老美禁令？ 歐盟17國推5兆半導體計畫 驚爆供貨謀算 - 財經 明年又是牛市！ 科技股帶頭衝 專家曝這2檔別抱了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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