李宣榕為新歌MV上陽明山取景。（福茂唱片提供）

李宣榕首張專輯《好好》造型令人驚艷，新歌叫好叫座，讓她自己相當開心，「花了1年的時間磨專輯，跟劇組請假3個月的努力，感覺都值得了，感謝公司讓我更成長了」。第二波主打〈備忘錄詩人〉展現她獨特唱腔，富含感情、溫柔知性，歌聲充滿想像空間。

〈備忘錄詩人〉歌詞闡述「在愛裡每個人都是詩人」，浪漫的戀人備忘錄上，寫的全是對對方的關心及照顧，無論生活、說話或任何小動作，都愛得很有詩意，利用層次鮮明的旋律，讓人聽了充滿浪漫幻想，被歌迷誇「聲音跟田馥甄一樣空靈」。

MV前往陽明山上的黑森林取景，由具獨特視覺藝術新導演之稱的黃子然執導，利用森林、星空、油畫等夢幻素材，將MV堆疊出幻想故事；李宣榕則在劇中以獨角戲方式詮釋對戀人的思念，漫步在廣大且優美的森林中，將自己想像成童話故事角色，提著油燈在森林中漫步、探險。

拍攝當天氣候不佳雨勢不斷，泥巴地濕滑讓李宣榕一度踉蹌：「我想像自己在險境中尋找重要的東西，就好像會遇到危險，而且真的差點跌倒，但也期待自己也可以找到寶藏。」李宣榕將於26日快閃台北市3間唱片行，詳細資訊請查李宣榕、福茂唱片的臉書及IG。

(中時 )