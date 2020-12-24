Jolin與小宇再度合作。（華納提供）

蔡依林（Jolin）日前受邀為夯劇《狼殿下》獻唱片頭曲〈我是誰〉、片尾曲〈倒流〉及插曲〈對立面〉，完美詮釋劇中男主角的心境轉折；不僅如此，蕭敬騰的師弟宋念宇（小宇）更為Jolin操刀〈倒流〉，他特別佩服Jolin對歌曲的掌握與詮釋功力，印象最深刻是Jolin說「要動聽」，讓小宇把這三個字奉為主旨。

蔡依林在〈倒流〉中如低語般的聲線鋪墊，唱出及使對人生充滿糾結與懷疑，卻仍要堅定找出往前的路，Jolin嘗試許多如呢喃般的語氣，輕訴但有重量感。這次也是Jolin與小宇在《Ugly Beauty》專輯中的〈如果我沒有傷口〉後再度合作。

此外，插曲〈對立面〉，蔡依林以第一人稱講述戲中矛盾與糾結的愛情，為的都是結局企求的絕對。要或不要，未來未可知，但其實了然於心。原聲帶也收錄由宋念宇所演唱的插曲〈天狼星〉，小宇以多層次和聲交疊將深情與守護細膩表現，而作詞人HUSH在理解劇中人物關係後，更特別下了一段註解「這首歌的角度比較像是從太空看地球的那種孤單跟守候，一顆星球在愛情面前就是一粒沙塵」。《狼殿下》影視原聲帶已發行。

(中時 )