女歌手徐佳瑩在歌唱節目《超級星光大道》有超群表現，成為第三屆選秀冠軍，隔年就發行首張專輯，還拿下第21屆金曲獎最佳新人，至今歌唱表現優異；而她在2014年公開和導演比爾賈的戀情，2018年登記結婚，今年12月6日生下一個兒子，近日她主動曬出兒子正面照，萌翻一票粉絲。

徐佳瑩在2018年和大她11歲的知名MV導演比爾賈完成人生大事，今年初也驚喜分享懷孕喜訊，在12月6日突然在社群平台上傳剛出生的兒子小腳踝，仔細看能注意到腳環上寫著「徐佳瑩之男」，她也開心地說，「我剛剛……生了一個孩子」，馬上獲得粉絲熱情祝賀。

近日徐佳瑩主動曬出兒子正面照，萌翻一票粉絲。(圖/ 摘自徐佳瑩IG)

昨（23）日剛成為新手媽媽的徐佳瑩在IG發文，曝光兒子的正面照，畫面中她的兒子疑似躺在宇宙風的地毯上，右下角清楚看到徐佳瑩兒子的右臉，有一雙細長鳳眼和小耳朵；而徐佳瑩看到兒子可愛模樣，不禁笑說，「他有時候會打電話給外星朋友聊天，匯報一下地球的狀況」。

雖然正面照只露出一小部分，仍讓粉絲被萌翻，紛紛激動留言「可以也打給我嘛」、「是比導的眼睛」、「好可愛，要平安長大喔」；有電影迷注意到，徐佳瑩兒子小手手比出高難度姿勢，「還有與外星人特殊的打招呼手勢」、「他從小就會這個手勢」，那個手勢是電影《星際爭霸戰》中「瓦肯舉手禮」，是外星人瓦肯人的打招呼方式。

(中時新聞網)