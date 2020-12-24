美國總統川普周三正式否決國會通過的新年度國防授權法案（NDAA），也代表可能擋下包含紓困案的支出法案，接下來發生政府關門的危機升高，讓深受疫情衝擊的美國政經情勢更加動盪。

國防授權法案在國會獲得壓倒性支持，眾院以338票支持78票反對通過，參院則以84票13票反對表決過關。

川普周三動用否決權將法案退回國會，川普在聲明中表示：「這項法案未能納入關鍵的國家安全措施，所載條款不尊重美國退伍軍人與軍事歷史，且與美國政府國家安全與外交政策行動所做的努力相牴觸。」

國會可以透過再度表決來推翻川普的否決決定，眾院已排定下周一（28日）加開院會進行表決，參院則排在下周二，按規定若要推翻川普的否決讓法案生效，需經參眾兩院3分之2的絕對多數贊同票。

兩黨議員同聲砲轟川普否決NDAA，民主黨籍眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示：「否決法案無疑是非常輕率的行徑，既傷害我國國軍、危害國家安全，同時也破壞國會兩黨議員的共同意志。」

共和黨籍的參院軍事委員會主席英哈夫（James Inhofe）也指出：「NDAA之所以能連續59年獲得通過生效實施，原因在於其對國家安全與美軍是重中之重，今年絕對不能出現例外。」

外界關注的另一個焦點是，川普接下來可能會對國會甫通過的新年度支出法案也執行否決權，川普日前已表態不滿紓困案的結果，並要求國會修改部份內容，特別是將每人現金補助款從600美元增加至2,000美元。

政府支出法案共2.3兆美元，其中包含9,000億美元的紓困方案，川普雖未公開表示對此案祭出否決權，但若川普採取此一動作，美國政府部份部會最快下周就會因經費用盡而出現關門的危機。

(工商 )