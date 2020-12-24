美國NBA取消火箭對雷霆周三開幕戰。因火箭三名球員新冠肺炎檢測結果呈陽性反應或尚無定論，四名球員被隔離，球星哈登違反NBA健康安全守則被罰5萬美元，加上一名球員受傷，讓火箭可比賽球員不符至少8人的要求而無法比賽。

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