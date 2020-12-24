NBA周三取消火箭對雷霆開幕戰 19:302020/12/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國NBA取消火箭對雷霆周三開幕戰。因火箭三名球員新冠肺炎檢測結果呈陽性反應或尚無定論，四名球員被隔離，球星哈登違反NBA健康安全守則被罰5萬美元，加上一名球員受傷，讓火箭可比賽球員不符至少8人的要求而無法比賽。 詹皇笑領戒 開幕糗吞敗 NBA》詹皇深情致敬布萊恩 坦承開幕戰扭傷腳踝 (工商 ) #NB #名球員 #火箭 #開幕戰 #雷霆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》忍者龜處女秀摘大三元 巫師遭七六人逆襲 10:442020/12/24 體育 諸羅山盃》疫情影響日本隊沒來 台中忠孝盼20年終奪冠 16:292020/12/24 體育 傳美公民將受攻擊 川普發火撂狠話 11:302020/12/24 國際 寓教於樂 頑皮世界環境教育中心推廣生態保育 17:132020/12/24 生活 NBA》這結局太神！希爾德空中點球絕殺金塊 13:102020/12/24 體育 《國際社會》英國單日確診近4萬人 南非病毒出現 11:082020/12/24 財經 陳朝平》對AIT無比自豪的食品 敬謝不敏！ 09:182020/12/24 生活 UBA》世新輕取中原奪5連勝 戰績持續領先 19:202020/12/24 體育 棒球》富邦春訓將進駐 嘉市球場斥資億元翻新開箱 16:482020/12/24 體育 彰化秀傳醫院延平大樓更名 秀傳癌醫中心開幕啟用 13:362020/12/24 健康 《時來運轉》運彩報報－耶誕LOL德瑪西亞盃8強齊聚廣州 各路好手登場秀一波 11:442020/12/24 體育 財經熱門新聞 勞動基金弊案 這家投信不妙 台股修正恐更猛 - 財經 北京重擊澳洲經濟超有效 貿易順差崩6成、創2年最低 - 財經 反老美禁令？ 歐盟17國推5兆半導體計畫 驚爆供貨謀算 - 財經 明年又是牛市！ 科技股帶頭衝 專家曝這2檔別抱了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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